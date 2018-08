A APA adianta que disponibiliza no seu sítio da internet e no Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos a informação sobre as ocorrências registadas em águas balneares identificadas em Portugal continental e os resultados microbiológicos obtidos no âmbito do programa oficial de monitorização das águas balneares identificadas e das amostragens que se considerem necessárias para proceder ao acompanhamento da evolução dessas ocorrências.

Esclarece ainda que as causas destes episódios de contaminação são investigadas caso a caso e as medidas que forem entendidas como necessárias para identificação e resolução das mesmas são articuladas entre a APA, através dos seus serviços descentralizados (as Administrações de Região Hidrográfica) e os municípios.

A APA lembra que durante a época balnear de 2018 já se verificaram alguns episódios de chuvas intensas em vários pontos do país, o que implicou a necessidade de impor, por precaução, vários desaconselhamentos cautelares.

Por outro lado, admite que por vezes é também necessário proceder à imposição de desaconselhamentos devido a avarias nos sistemas de tratamento de águas residuais, como foi o caso da água balnear Cabo do Mundo no concelho de Matosinhos.

A APA reitera que a prática balnear é desaconselhada fora das áreas identificadas como águas balneares, uma vez que estas últimas são alvos de medidas de gestão para este fim, nomeadamente programas de monitorização da qualidade.

O desaconselhamento ou proibição de banhos, mesmo que durante um curto período de tempo, afetou até 15 de agosto 38 praias em Portugal, um valor que representa 6,3% do total das águas balneares, o dobro do ano passado, diz a associação em comunicado divulgado recentemente.

Segundo a ZERO, a maioria dos casos ocorre em zonas balneares interiores, “mais suscetíveis a descargas ou falta de tratamento de águas residuais, ou praias costeiras com ribeiras ou rios próximos cuja qualidade é afetada por episódios causados por fontes de poluição ou na sequência de contaminação associada a poluição difusa aquando de precipitação intensa, faltando medidas adequadas de controlo”.

Por outro lado, metade destes episódios tiveram lugar em zonas balneares com classificação de Excelente pelo que, ressalva a associação, devem tratar-se “de episódios esporádicos que, no contexto da legislação, até podem não pôr em causa a sua qualidade, mas que devem ter as suas causas devidamente averiguadas”.

A avaliação da ZERO foi realizada a partir dos resultados relativos à qualidade das águas na presente época balnear disponibilizados para consulta no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, comparando-os com a informação registada em 2017, no mesmo período de tempo.