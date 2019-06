“Isso ativou as proteções de emergência das centrais elétricas, que saíram de operação e produziram o apagão”, informou a empresa Distribuidora Sur (Edesur), responsável pela rede elétrica de parte de Buenos Aires e pelas áreas sul e sudoeste da cintura urbana.

O corte, registado cerca das 07:06 locais (11:06 de Lisboa), afetou a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Brasil.

“O fracasso na rede que levou ao apagão a nível nacional teve origem numa conexão de transporte de eletricidade entre as centrais de Yacyretá e Salto Grande, no litoral argentino”, especificou a Edesur.

A primeira dessas barragens, localizada no curso do Rio Paraná, é administrada pela Argentina e pelo Paraguai, e a segunda, no curso médio do Rio Uruguai, está localizada a montante das cidades de Concórdia (Argentina) e Salto (Uruguai) e é operada pelos dois últimos países.

Segundo o Ministério da Energia argentino, o apagão ocorreu após o colapso do Sistema Argentino de Interconexão (SADI), que produziu um “corte massivo de energia em todo o país.

Entretanto, a Edesur adiantou que o serviço foi restaurado para dois milhões de clientes, o equivalente a 80% de sua área de cobertura, e a Distribuidora e Comercializadora Norte (Edenor), responsável pela área noroeste da capital, disse que a eletricidade foi restaurada para 90% dos seus assinantes.

O incidente ocorreu no Dia do Pai na Argentina e quando decorrem eleições regionais nas províncias de Santa Fé, San Luis, Formosa e Tierra de Fuego.

O país está a ser afetado por fortes chuvas desde o início de sábado.