A opinião de Diogo Paixão

Nos últimos tempos, a produtividade tem sido confundida com estar constantemente ocupado, a correr de uma tarefa para outra, como se o sucesso dependesse de preenchermos cada minuto do dia. No entanto, esta mentalidade é ilusória. Trabalhar mais não significa, necessariamente, trabalhar melhor – muito menos trabalhar com propósito.