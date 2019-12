Segundo as mesmas fontes, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas aceitaram a proposta russa que prevê uma renovação da resolução que autoriza a ajuda transfronteiriça por “seis meses + seis meses”, com uma cláusula de revisão no verão.

A votação estava originalmente marcada para quinta-feira, mas “foi adiada”, referiram os diplomatas à agência francesa de notícias AFP.

A autorização da ONU para ajuda transfronteiriça na Síria expira em 10 de janeiro.

O acordo conseguido mantém a ideia de ter três pontos de passagem para entregar ajuda à Síria, dois na fronteira com a Turquia e um na fronteira com o Iraque.

Nos últimos dias, a Rússia tinha ameaçado vetar o projeto elaborado pela Alemanha, Bélgica e Kuwait se o prazo de autorização não fosse apenas de seis meses (renovável), mas de um ano, como esses países queriam.