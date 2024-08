Segundo a Sky News, o rei Carlos III chegou a Southport por volta das 13h30 de Londres (14h30 em Portugal) para conhecer algumas das crianças que sobreviveram ao ataque com faca, no dia 29 de julho, durante uma aula de dança no centro comunitário The Hart Space, na cidade de Merseyside.

Aplaudido pela multidão, o monarca visitou os memoriais de Bebe King, de seis anos, Elsie Dot Stancombe, de sete, e Alice Dasilva Aguiar, de nove anos, que morreram no ataque, que resultou ainda em dez feridos graves. Ali, centenas de buquês de flores e peluches foram colocados logo na noite a seguir ao dia do crime e após uma vigília realizada em memória das vítimas.

De seguida, sua alteza real acenou a todas as pessoas que se juntavam no local, cumprimentou com um aperto de mão alguns dos presentes e entrou no edifício onde o aguardavam as crianças que sobreviveram ao ataque, as suas famílias e ainda as autoridades envolvidas nas operações de socorro e investigação.

Como já foi noticiado pelo SAPO24 esta manhã, Carlos III reuniu-se com os envolvidos de forma a homenagear as vítimas e a agradecer a resposta dos serviços de emergência. Durante a visita, o rei aproveitou ainda para assinar o livro de condolências pela morte das três crianças, segundo a BBC.

Amanhã será a vez de encontrar as famílias das três vítimas mortais, em Londres.

Programada estava também uma visita ao quartel de bombeiros da comunidade de Southport, onde o rei se encontrou com representantes da polícia, bombeiros e outros serviços de emergência de Merseyside, bem como com os governadores da cidades de Liverpool e Sefton e o parlamentar local Patrick Hurley.

O objetivo era encontrar-se com outras identidades e grupos locais, incluíndo religiosos, afetados pela violência dos últimos tempos em Southport.