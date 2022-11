Segundo adianta o Jornal de Notícias, Ana Lúcia Matos, apresentadora televisiva que já passou pela CMTV, a TVI e a Benfica TV, foi uma das 14 pessoas detidas esta terça-feira no âmbito de uma megaoperação da Polícia Judiciária.

A apresentadora terá sido detida em conjunto com o marido — empresário também investigado — na sua casa margem sul do Tejo, tendo as autoridades confiscado vários bens de luxo.

Segundo a PJ, estarão no cerne das investigações várias transações fraudulentas, em valores superiores a 2,2 mil milhões de euros.

No decurso desta operação policial, que se enquadra no âmbito de uma operação de “grande amplitude” com realização de diligências de recolha de prova na Alemanha, França, Itália, Espanha, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, República Checa, Hungria, Grécia, Roménia, Eslováquia, Grécia, Áustria, Lituânia e Chipre, foram apreendidos carros, bens de luxo, material informático, documentação e dinheiro.

“Procedeu-se ainda ao arresto judicial de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias nacionais”, referiu esta força policial no comunicado ontem enviado.

O comunicado divulgado também pela EPPO adiantou que a investigação a nível europeu durou cerca de ano e meio e terá exposto “a maior fraude carrossel em matéria de IVA” na União Europeia, permitindo estabelecer “ligações entre a empresa suspeita em Portugal e cerca de 9.000 outras entidades jurídicas, e mais de 600 pessoas singulares localizadas em diferentes países”.

A atividade criminosa passava pela constituição sucessiva de uma complexa cadeia de empresas, na sua maioria de venda de equipamentos informáticos em plataformas ‘online’, que operavam executando os atos necessários para se “enriquecerem” com as quantias de IVA recebidas da venda desses produtos a clientes finais, num esquema típico da ‘Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud’, que lesa os cofres da União Europeia, explicou a PJ.