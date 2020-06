As duas moções, cujos pontos foram votados individualmente, foram apresentadas na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu pela primeira vez, na quinta-feira, depois de a covid-19 assolar o país.

Do documento apresentado pelos sociais-democratas, apenas foi aprovada, com a abstenção da CDU e do BE, a proposta de reiterar o “total desacordo com o plano de voos e de rotas” divulgado pela administração da companhia aérea em junho, que para o PSD reflete uma "visão divisionista e restritiva do país".

Para o deputado social-democrata Francisco Carrapatoso, a TAP “pretende atuar como uma companhia ‘low-cost’, mas usufruir de benefícios de uma companhia de bandeira”, defendendo que muitas das matérias agora abordadas “são uma repetição do que aconteceu em 2016”.

Já da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, apenas foi aprovado, com os votos contra do PSD e a abstenção do movimento ‘Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido’, o primeiro ponto, que visa exprimir a indignação “pelo tratamento discriminatório que a TAP e a ANA Aeroportos de Portugal têm dado” ao aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Para Susana Constante Pereira, deputada do BE, a companhia aérea deve ser “gerida publicamente”, considerando que a ANA e a TAP se encontram, de momento, numa “espiral de desqualificação”.