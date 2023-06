“Os canadianos estão confrontados com repercussões inéditas dos fogos florestais e o mais preocupante é que o ponto máximo da época só vai ser atingido dentro de algumas semanas”, disse o ministro da Saúde, Jean-Yves Duclos, em conferência de imprensa.

No total, estão ativos 423 fogos no país, metade dos quais fora de controlo, tanto a leste como a oeste. Mais de 100 mil pessoas foram deslocadas este ano no Canadá por causa dos incêndios florestais.

Por outro lado, a principal dirigente da saúde pública canadiana, Theresa Tam, avisou: “Pouco importa onde vive: você pode ser incomodado pelo fumo”.

Em particular, realçou, a maior ameaça vem dos numerosos poluentes e partículas finas que estão no fumo.

Nas zonas muito afetadas pelos fumos dos incêndios, as autoridades abriram centros onde o ar é filtrado e já recomendaram eu as pessoas evitem sair de casa e, se o fizerem, que usem uma máscara.

Para mais, uma vaga de calor vai afetar parte do leste canadiano, em especial o Quebeque, a partir de terça-feira, com temperaturas bem acima do habitual.

O Canadá, que, pela sua situação geográfica, está a aquecer mais depressa do que o resto do planeta, tem sofrido nos últimos anos acontecimentos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência estão a aumentar devido às alterações climáticas.