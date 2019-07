Os grandes incêndios de 15 de outubro de 2017 obrigaram o concelho a "olhar para a floresta de uma forma diferente" e a criar o projeto "A Floresta da Serra do Açor", que prevê a reflorestação de dois mil hectares de baldios do concelho.

O projeto consiste na criação de um modelo florestal que alia a floresta de produção com atividades complementares, como a pastorícia, a apicultura, a criação de caminhos florestais, a aposta em espécies autóctones e a preservação da biodiversidade, ao mesmo tempo que se cria um território mais resiliente aos incêndios que afetam ciclicamente este concelho do interior do distrito de Coimbra, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, que apresenta hoje à tarde o projeto, no seminário "Prevenção de Incêndios Florestais e Resiliência dos Territórios do Interior", na Cerâmica Arganilense.

A iniciativa prevê uma aposta em árvores como o sobreiro, o carvalho, o medronheiro e o castanheiro, esta última uma espécie que já teve "uma relevância económica muito significativa no passado e que agora está reduzida a pequenos nichos" e que o município pretende relançar.

"É uma área já muito significativa do nosso concelho e, sendo uma área significativa, permite uma gestão florestal profissional", salientou, esperando que o projeto possa tornar-se num caso de estudo e num exemplo para o resto do país.

O modelo florestal e o plano de negócios estão a ser realizados com o suporte técnico da Escola Superior Agrária de Coimbra, sendo o financiamento total da primeira fase do projeto (que deverá durar entre cinco a seis anos) inteiramente suportado por um grupo empresarial português, avançou Luís Paulo Costa, referindo que, por enquanto, não pode revelar a identidade dessa empresa.

Cerca de uma dúzia das associações de compartes do concelho (metade do total) já aderiram ao projeto, que vai ter como foco o principal corredor de entrada de incêndios no concelho, que fica a sul, no limite entre a Pampilhosa da Serra e Arganil, referiu.