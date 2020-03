"Temos o primeiro caso de coronavirus confirmado na Argentina. É um paciente importado, que veio da Itália", anunciou o ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, em conferência de imprensa em Buenos Aires, capital do país.

Na América Latina, foram já confirmados 16 casos do surto de Covid-19: sete no Equador, cinco no México, dois no Brasil, um na República Dominicana e um agora na Argentina.

O ministro da Saúde do distrito federal de Buenos Aires, Fernán Quirós, também presente na conferência, adiantou que todos os passageiros do voo em que seguia o doente serão contactados.

"O Ministério da Saúde está a identificar todos os contactos próximos durante o voo sob risco de contágio, para fazermos os exames e aplicarmos o protocolo de isolamento", anunciou.