Arnold Rüütel, agrónomo de formação, tinha quase 50 anos quando, em 1977, começou a servir em altas posições no partido comunista da República Soviética da Estónia, e em 1983 foi eleito chefe do conselho supremo, tornando-se o mais alto oficial comunista do país.

Mais tarde, o responsável começou a preparar o país para a saída da União Soviética, que ocupou o país do Báltico em 1940.

Em novembro de 1988, Rüütel foi uma figura chave na declaração de independência da Estónia, que conseguiu a soberania total três anos depois.

Já na Estónia independente, composta também por uma considerável minoria russa, Arnold Rüütel posicionou-se no espectro da social democracia, apoiando agricultores, e em 1994 ajudou a formar a União Popular, um partido de esquerda que participou em coligações de Governo.

Foi eleito presidente em 2001, sucedendo ao popular Lennart Meri, e ao longo de cinco anos acompanhou o processo de entrada da Estónia na NATO e na União Europeia, em 2004.

Tentou a reeleição em 2006, mas perdeu as presidenciais para Hendrik Ilves em 2006.

O funeral de Arnold Rüütel, ainda sem data anunciada, terá honras de Estado.