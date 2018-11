Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

Um jovem artista do circo Victor Hugo Cardinali ficou hoje ferido com gravidade na sequência de um incêndio no reboque de um camião do circo, que servia de camarim, em Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA