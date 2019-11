"O ponto principal é que os humanos trazem 99% das espécies invasoras e superam em muito qualquer processo natural", disse Convey, que pode citar cerca de 100 espécies que entraram nos últimos dois séculos.

Na atual taxa de aquecimento, a área de terra sem gelo na península Antártida, no oeste, deve aumentar 300% no próximo século.

Isso significa que qualquer espécie invasora terá muito mais terras para colonizar, disse o cientista.

Com mais terra e mais água disponíveis graças ao derretimento do gelo, é provável que a vida aumente muito e a competição por recursos entre as espécies se intensifique.

As gramíneas vão lutar contra os musgos, as espécies locais de moscas enfrentarão as invasoras. É difícil prever com precisão o efeito exato.

O Tratado da Antártida de 1959 prevê a proteção do meio ambiente do continente.

E enquanto o debate atual se concentra no derretimento do gelo, os autores do relatório desta quarta-feira alertam que outras atividades humanas, "particularmente as de exploração marinha histórica, a mudança no uso da terra e as invasões biológicas, provavelmente vão continuar a ter impactos imediatos muito maiores nos ecossistemas antárticos do que as mudanças climáticas em si".