Quando Biden apresentou a iniciativa, em 31 de maio, atribuiu-a a Israel, embora o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tenha demorado muito para admiti-la.

Após o fracasso de várias rondas das negociações indiretas, Israel afirmou na semana passada que estava disposto a retomá-las em 15 de agosto, a pedido dos três países mediadores: Estados Unidos, Egito e Qatar.

No entanto, as perspecivas de um desfecho positivo enfraqueceram no sábado, quando Israel bombardeou uma escola que abrigava deslocados de guerra na Faixa de Gaza, matando 93 pessoas, segundo o balanço da Defesa Civil do território palestiniano governado pelo Hamas.

O Exército afirmou que o local servia como centro de comando do Hamas e da Jihad Islâmica, outra milícia palestiniana, e que tinha eliminado pelo menos 31 combatentes na operação.

No domingo, o Hamas pediu a aplicação do plano apresentado por Biden, "em vez de realizar mais negociações ou novas propostas".

Continuar a negociar, acrescentou, significaria "dar cobertura" aos bombardeamentos israelitas, que acontecem incessantemente desde o início da guerra, desencadeada em 7 de outubro por uma incursão letal de comandos islamistas no sul de Israel.

O Qatar considerou abandonar a sua mediação após o assassinato, em 31 de julho, em Teerão, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, atribuído a Israel.

"Os assassinatos políticos e os ataques contínuos contra civis em Gaza (...) levam-nos a questionar como uma mediação pode ter sucesso quando uma das partes assassina o negociador da outra", disse o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdelrahman al Thani.

Estas são as fases do acordo proposto por Biden:

Fase 1

Cessar-fogo de seis semanas e retirada das tropas israelitas das áreas densamente povoadas da Faixa de Gaza.

Libertação de "alguns" reféns sequestrados no sul de Israel em 7 de outubro, incluindo mulheres, idosos e pessoas feridas. Os corpos dos reféns mortos desde então serão entregues às famílias. Biden prometeu que os últimos reféns com nacionalidade americana retornariam neste momento "a casa".

Libertação de centenas de palestinianos detidos em Israel.

Possibilidade de retorno às suas áreas de residência para os palestinianos deslocados pelos bombardeamentos que devastaram Gaza.

"Aumento considerável" da ajuda humanitária, até agora insuficiente, com a entrada de até 600 camiões por dia na Faixa de Gaza.

Fase 2

O cessar-fogo continua em vigor, enquanto se negocia o fim definitivo dos combates e a libertação de todos os reféns.

As forças israelitas retiram-se de toda a Faixa de Gaza durante esta fase, que também deve durar cerca de seis semanas.

As suas diretrizes precisas, segundo Biden, serão definidas durante a aplicação da primeira fase.

Fase 3