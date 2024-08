A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou uma indústria no concelho do Sabugal e verificou "que eram utilizados na confeção das refeições gastrópodes vivos, vulgarmente designados por caracóis, provenientes de um país terceiro, não apresentando quaisquer informações obrigatórias na rotulagem, que permita garantir que se trata de um alimento seguro para os consumidores".

"Em sequência, procedeu-se à apreensão de 6.510 kg de caracóis, no valor de 13.793,00 euros tendo sido instaurado o respetivo processo de contraordenação", é referido.

De acordo com a ASAE, "os gastrópodes constituem a classe mais bio diversificada e numerosa dos moluscos, sendo os caracóis parte integrante desse grupo e alguns deles comestíveis, designadamente os das espécies Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum e espécies da família Achatinidae, podendo apenas ser colocados no mercado após serem embalados/rotulados/marcados segundo as mesmas regras dos bivalves".

Nesse sentido, "a ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".