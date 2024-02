Em comunicado a autoridade sublinha que esta foi uma operação levada a cabo pela Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Évora, no âmbito de uma operação de prevenção criminal direcionadas ao combate da exploração ilícita de jogos de fortuna ou azar, no distrito de Beja.

Como balanço da ação, foram fiscalizados nove operadores económicos, nomeadamente estabelecimentos de restauração e bebidas, alguns com salas dissimuladas e de acesso restrito, nas quais existiam alguns equipamentos a funcionar como máquinas de jogo de fortuna ou azar, tendo sido apreendidas 24 máquinas de jogo ilegal e respetivos mecanismos de introdução de valores em dinheiro, bem como, 570,00 euros em numerário.

Da ação resultou ainda, a instauração de sete processos-crime pela prática do crime de exploração de jogos de fortuna ou azar fora dos locais legalmente autorizados e a detenção de oito suspeitos.

O valor total da apreensão ascende ao valor estimado de 30.000,00 Euros.