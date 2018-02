A recomendação subscrita por 340 peticionários deu entrada na AML no final de outubro do ano passado e tem em vista a criação do "Jardim da Cerca da Graça amigo dos animais".

Depois de analisada a questão, a comissão emitiu uma recomendação onde pede à Câmara Municipal que pondere a "viabilidade da criação de um parque canino, situado numa das parcelas do Jardim da Cerca da Graça, que venha a ser vedada para o efeito e onde os animais possam circular livremente sem trela e sem açaimo".

O documento, aprovado por unanimidade na reunião plenária de hoje, pede também a "retificação da sinalética existente no parque, mediante a sua adequação à legislação vigente em matéria de circulação dos animais nos espaços públicos".

Este jardim, localizado na freguesia de São Vicente, deverá ainda ser intervencionado, "com urgência", para "remoção dos ninhos e controlo da presença da processionária ou lagarta do pinheiro".

Os eleitos na AML requerem ainda ao município a "realização de um estudo relativamente às necessidades de melhoria das condições do jardim", que deverá abranger o "reforço da segurança do parque, nomeadamente ao nível da vedação das diferentes áreas existentes e seus desníveis, em particular do parque infantil, da higiene e conforto das diferentes infraestruturas e ainda suas acessibilidades".