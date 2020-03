"As perdas financeiras da AAC vão rondar as centenas de milhares de euros apenas nos três meses que se avizinham", afirma a direção-geral da AAC, num comunicado enviado à agência Lusa, salientando o impacto do adiamento da Queima das Fitas - uma das principais fontes de receita da casa.

O adiamento da Queima das Fitas, que vai realizar-se em outubro, substituindo-se à Latada, "para lá de implicar a perda de receita associada à Festa das Latas e Imposição de Insígnias", apenas poderá permitir que em 2021 haja uma distribuição de verbas provenientes do evento.

Para além disso, "soma-se a incerteza de financiamentos a receber", tanto por parte de patrocinadores como do próprio valor a receber por parte do Estado, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, refere a direção-geral, mostrando-se também preocupada com a situação financeira das secções culturais e desportivas e dos núcleos de estudantes.

Nesse sentido, a AAC vai avançar com a renegociação de todos os encargos contratuais da AAC e ativar "todos os mecanismos de financiamento de apoio ao associativismo disponíveis, solicitando apoios extraordinários às entidades parceiras locais e nacionais".

Segundo o comunicado, será também mantido o pagamento integral dos salários dos 25 funcionários da casa, enquanto permanecem "em casa junto das suas famílias".