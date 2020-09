Na semana em que mais de um milhão de alunos regressam às aulas com ensino presencial, a ASPL continua preocupada com os professores que pertencem aos grupos de risco para a covid-19, mas também com os alunos que vão ter de ficar em casa.

“Na maioria das escolas, para não dizer em todas, temos alunos que também pertencem a grupos de risco, muitos por problemas do foro respiratório. Estas crianças deveriam ter direito a aulas normais, com ensino à distância. Os professores de risco seriam os indicados para dar essas aulas”, defendeu a presidente da ASPL em declarações à Lusa.

"Além dos estudantes que pertencem a grupos de risco, vão surgir situações de alunos que terão de ficar em casa, porque surgiu um caso de covid-19 na família, no emprego de um dos familiares ou na turma de um irmão", exemplificou a presidente da ASPL, Maria de Fátima Ferreira.

"Não vai haver professores para todos os alunos", alertou a presidente da associação sindical, defendendo que estes docentes "poderiam dar apoio não apenas aos seus alunos, mas a outros que precisassem, através da criação de bolsas que poderiam funcionar a nível local ou regional".