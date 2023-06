A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje desconhecer que a inauguração do memorial de homenagem às vítimas dos incêndios de 2017 esteja dependente do município de Pedrógão Grande.

Dina Duarte, presidente da AVIPG - Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, em entrevista à Lusa sobre os 4 anos do incêndios de Pedrógão Grande,14 de junho de 2021. PAULO NOVAIS/LUSA