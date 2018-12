“Não existe qualquer indicação ou evidência científica para tratamento da fibromialgia, sendo inclusive desaconselhado o uso deste medicamento para tratamento da fibromialgia, tanto pelo Infarmed como pelo laboratório responsável pela sua comercialização”, indicam em comunicado conjunto as associações MYOS (Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica), APJOF (Associação Portuguesa de Jovens com Fibromialgia), FIBRO (Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas ) e UNIÃO Doentes Fibromiálgicos de Viseu.

E acrescentam: “não há estudos que possam comprovar a segurança do uso deste medicamento em doentes com fibromialgia que tomem este medicamento sem ser para os fins a que ele se destina”, sendo que o medicamento em causa “está indicado no tratamento de AVC isquémico agudo e leucoaraiose (lesão da substância branca cerebral) e é indicado para pacientes com lesões cerebrais graves de etiologia vascular ou traumática”.

A posição destas quatro associações surge dias depois de Fernanda Margarida de Sá ter encerrado a Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia (APDF), de que era presidente, e de ter indicado, em declarações à Lusa, ter encontrado um medicamento que, disse, a faz sentir-se “curada”.

A ex-presidente falou então de um fármaco que lhe foi receitado há um ano para um problema que, aparentemente, não estava relacionado com a fibromialgia e relatou que no dia seguinte a iniciar o tratamento acordou “sem inchaço nas mãos e na cara e sem ponta de dor”.

“Arrumei a casa e fui passear durante horas, sem me queixar (…). Bem podem dizer que aquilo não faz nada, mas eu e dezenas de doentes que já experimentaram podemos provar o contrário”, afirmou à Lusa, anunciando ter lançado, a título individual, uma nova página – ‘Fibromiálgicos unidos pela saúde’ – para “continuar a ajudar os doentes” a melhorar a sua situação.

Hoje, em comunicado, as quatro associações indicam que tais informações “ao referirem o uso de um medicamento, como uma possível cura para a fibromialgia, estão a induzir os doentes e a opinião pública em geral em erro, podendo colocar em risco a saúde e sobretudo os direitos dos indivíduos”.

“Através daquela divulgação, os doentes, são induzidos a adquirir e consumir um fármaco e a experimentá-lo para indicações para as quais não existem evidências científicas, avaliação de risco-benefício ou monitorização de efeitos secundários e interações medicamentosas”, alertam.

As associações acrescentam que “nunca foi efetuado nenhum estudo legalmente autorizado que cumprisse as regras necessárias para garantir tanto a segurança dos doentes como a real eficácia ou não do uso deste medicamento nos doentes com fibromialgia”.

“As informações e declarações que aparecem mencionadas nas reportagens são atribuídas a Fernanda Margarida Neves de Sá que, tendo acabado de encerrar a Associação APDF, não fez mais do que lançar uma esperança infundada, não baseada em evidências científicas nem comprovada por médicos”, assinalam.

Citado no comunicado de hoje, o laboratório Ferrer, responsável pelo medicamento em causa, descreve que “a utilização da Somazina [medicamento com o princípio ativo citicolina] em doentes com fibromialgia não está aprovada, constituindo uma utilização fora das indicações terapêuticas. A Ferrer não recomenda a sua utilização nesta patologia, nem tem elementos de evidência que demonstrem a eficácia do medicamento na fibromialgia”.