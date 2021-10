Estas são algumas das exigências que constam das conclusões do 27º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência que decorreu hoje em Braga com o lema “Urgente: Inclusão Plena”.

Em comunicado, a CNOD explica que as conclusões do encontro se focaram nas exigências que a Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes e o restante movimento associativo querem ver contempladas no Orçamento do Estado para 2020.

A CNOD e o restante movimento associativo exigem também a aplicação efetiva da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, “um maior acompanhamento” no emprego destas pessoas para a sua real efetivação e revisão dos critérios de atribuição da pensão social para a inclusão, nomeadamente em relação ao limite de acumulação com rendimentos do trabalho e ao limite dos 55 anos.

A promoção da vida independente das pessoas com deficiência e “mais e melhores” condições para a realização das terapias prescritas são exigências das associações que representam estas pessoas.

O encontro contou com aproximadamente 280 participantes de associações de pessoas com deficiência de todo o país.