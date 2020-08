Estes cometas e asteroides são feitos maioritariamente de “água em estado sólido e incorporam partículas de pó”.

É recorrente asteroides passarem pela Terra

A semana passada, o asteroide 2020 QG aproximou-se da Terra. Passou tão perto que detém agora o recorde de chegada mais perto ao nosso planeta. Tinha cerca de quatro metros e passou a 2950 quilómetros. A NASA escreve que “em média, um asteroide do tamanho do 2020 QG passa a esta distância apenas algumas vezes por ano".

A NASA estima que haja “centenas de milhões de pequenos asteroides do tamanho do 2020 QG”. No entanto, são “extremamente difíceis de descobrir até chegarem muito perto da Terra”, acrescentando que “a vasta maioria dos asteroides perto da Terra (NEAS) passa em segurança a distância muito maiores – normalmente mais longe que a lua” – que dista cerca de cerca de 384 mil quilómetros do nosso planeta.

O esforço de encontrar asteroides

Em comunicado, a NASA escreve que, “em 2005, o Congresso americano deu a tarefa à NASA de encontrar 90% dos asteroides perto da Terra que tenham 140 metros ou mais”.

Estes asteroides de maior dimensão “constituem uma ameaça maior se colidissem [com a Terra] e podem ser detetados muito mais longe da Terra”, em parte devido à velocidade a que viajam.