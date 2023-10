Uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a situação no Médio Oriente e a questão palestiniana realiza-se no domingo, na sequência do conflito entre Israel e o Hamas, anunciou hoje em comunicado a ONU.

O Brasil, que atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), já tinha indicado que convocaria “uma reunião de emergência da organização” para tratar da situação em Israel e na Faixa de Gaza. “Na sua qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil vai convocar uma reunião de emergência do órgão”, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro, num comunicado oficial, citado pela agência Efe. Israel declarou hoje o estado de guerra após as milícias palestinianas de Gaza, lideradas pelo movimento islâmico Hamas, terem desencadeado uma operação surpresa sem precedentes, com o lançamento de mais de mil foguetes e infiltrações em território israelita. Fonte médicas citadas pela agência Efe dão conta de que mais de 100 pessoas morreram em Israel no ataque lançado pelo Hamas a partir de Gaza, e que também causou mais de 900 feridos. Entretanto, pelo menos 198 pessoas morreram e mais de 1.600 ficaram feridas nos bombardeamentos israelitas no enclave palestiniano, segundo o Ministério da Saúde palestiniano. A par de outras nações, o Governo brasileiro condenou os “bombardeamentos e ataques terrestres” e disse que “não há justificação para recorrer à violência, especialmente contra civis”. Neste sentido, instou as partes a “exercerem a máxima contenção, a fim de evitar uma nova escalada” do conflito. “O Brasil lamenta que em 2023, ano do 30.º aniversário dos Acordos de Paz de Oslo, haja uma grave e crescente deterioração da situação de segurança entre Israel e Palestina”, expressou o Ministério dos Negócios Estrangeiros brasileiro. O Governo do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também reiterou o seu compromisso com a solução para o conflito, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas. Os Estados Unidos da América (EUA) também condenaram os “terríveis ataques perpetrados por terroristas” do movimento islamita Hamas contra Israel. Numa nota de imprensa, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, defendeu que “nunca há justificação para o terrorismo”. “Os Estados Unidos condenam inequivocamente os terríveis ataques perpetrados por terroristas do Hamas contra Israel, incluindo civis e comunidades civis”, referiu. Os EUA solidarizaram-se “com o Governo e o povo de Israel”, a quem apresentaram “condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques”. “Continuaremos em estreito contacto com os nossos parceiros israelitas. Os Estados Unidos apoiam o direito de Israel a defender-se”, concluiu. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está “em guerra” com o Hamas. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram