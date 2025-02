"Ontem à noite, um drone de ataque russo com uma ogiva altamente explosiva atingiu o abrigo que protege o mundo da radiação na quarta unidade de energia destruída da Central Nuclear de Chernobyl", escreveu o presidente ucraniano.

"Este abrigo foi construído pela Ucrânia, juntamente com outros países da Europa e do mundo, juntamente com a América - todos aqueles que estão empenhados numa verdadeira segurança para a humanidade. O único país do mundo que ataca esses locais, ocupa centrais nucleares e faz guerra sem olhar a consequências é a Rússia atual. Trata-se de uma ameaça terrorista para o mundo inteiro", lê-se ainda.

Segundo o presidente ucraniano, "o abrigo da central nuclear de Chernobyl foi danificado por este drone. O fogo foi extinto. Até ao momento, os níveis de radiação não aumentaram e estão a ser constantemente monitorizados. De acordo com as primeiras avaliações, os danos no abrigo são significativos".

Zelensky denuncia também que, "todas as noites, a Rússia leva a cabo este tipo de ataques contra as infra-estruturas e as cidades da Ucrânia".

"A Rússia continua a expandir o seu exército e não mostra qualquer mudança na sua retórica perturbada e anti-humana. Isto significa que Putin não está definitivamente a preparar-se para negociações - está a preparar-se para continuar a enganar o mundo. É por isso que tem de haver uma pressão unificada de todos os que valorizam a vida - pressão sobre o agressor. A Rússia tem de ser responsabilizada pelos seus atos", diz.

O comunicado de Zelensky sobre o ataque russo contra a estrutura da central nuclear de Chernobyl foi difundido através das redes sociais poucas horas antes do encontro com o vice-presidente norte-americano J.D. Vance na Alemanha.

O presidente ucraniano deverá reunir-se hoje com a nova administração dos Estados Unidos na Alemanha, na sequência do contacto entre Donald Trump e Vladimir Putin, que suscitou críticas em Kiev e junto de aliados europeus.

Por outro lado, as forças de defesa antiaérea russas disseram que abateram durante a noite 50 ‘drones’ ucranianos sobre o território de três regiões do país.

De acordo com o relatório militar russo, 41 dos ‘drones ‘ucranianos abatidos ontem à noite foram destruídos sobre a região de Belgorod.

Os restantes ‘drones’ foram abatidos nas regiões de Voronezh (5) e Rostov (4).

O embaixador especial da Rússia para "as questões relacionadas com os crimes do regime de Kiev", Rodion Mirozhnik, disse hoje que os ataques contra regiões russas mostram que a Ucrânia reage de forma histérica ao início do diálogo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.