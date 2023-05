Segundo aquela agência de notícias, o governador da região de Dnipro, Serhiy Lisak, indicou na sua conta pessoal da rede Telegram que “34 pessoas foram feridas por um ataque com mísseis”, referindo que entre as vítimas há cinco menores, um deles uma rapariga de oito anos.

Lisak acusou a Rússia de estar “novamente em guerra com pessoas pacíficas”, e lamentou a “noite trágica” em Dnipropetrovsk.

O governador adiantou ainda que a defesa aérea ucraniana conseguiu intercetar sete mísseis russos mas o ataque, disse, atingiu uma zona industrial, provocando um incêndio.

“Nas zonas residenciais, foram atingidos 19 edifícios de vários andares, 25 casas particulares, seis escolas e pré-escolas e cinco lojas”, afirmou.

No entanto, garantiu, “todos os serviços estão a funcionar nas zonas afetadas”.

Horas antes, as autoridades ucranianas tinham lançado um alerta geral devido à ameaça de ataques russos em várias partes do país. As sirenes tocaram nas regiões de Sumy (norte), Poltava, Kharkov (leste), Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Donetsk, Nikolaev, Kherson e Odessa (sul), informou a agência noticiosa ucraniana UNIAN, citada pela Europa Press.