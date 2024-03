Um bombardeamento ucraniano matou hoje uma mulher numa aldeia fronteiriça russa, anunciou o governador local, enquanto as autoridades de Kiev informaram que nove pessoas ficaram feridas em disparos de mísseis russos no leste do país.

"Hoje, a aldeia de Kulbaki foi bombardeada pela Ucrânia. Uma mulher foi morta", declarou o governador russo da região de Kursk, Roman Starovoyt, citado pela agência francesa AFP. O Ministério da Defesa russo também informou que dois 'drones' ucranianos foram destruídos sobre a região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia e tem sido alvo de ataques. Do lado ucraniano, três mísseis russos S-300 atingiram a cidade de Myrnograd, no leste da Ucrânia, ferindo nove pessoas, incluindo um adolescente. A informação foi divulgada pelo chefe ucraniano da região de Donetsk, Vadym Filachkine, segundo o qual nove blocos de apartamentos ficaram danificados. A força aérea ucraniana disse que abateu 35 'drones' Shahed de fabrico iraniano, de um total de 39 lançados pela Rússia durante a noite. Os aparelhos foram abatidos em 10 regiões do centro e do sul da Ucrânia, incluindo a região de Kiev, segundo a força aérea ucraniana. As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato de forma independente. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi desencadeada pela invasão russa do país vizinho em 24 de fevereiro de 2022. Desconhece-se o número de baixas civis e militares, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que serão elevadas.