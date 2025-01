De acordo com o porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmoud Bassal, os ataques visaram a maior cidade do território durante todo o dia, atingindo “escolas, casas e até aglomerações”.

Um desses ataques matou onze pessoas e feriu várias outras numa casa no bairro de Shujaiya, e outro visou um grupo de palestinianos, matando sete deles na rua Al-Maamal, segundo a Defesa Civil.

Cinco pessoas foram também mortas num ataque a uma escola no bairro de Al-Darraj, de acordo coma mesma fonte.

“Não há espaço nos hospitais para receber os feridos”, declarou Mahmoud Bassal à AFP.

Estes bombardeamentos ocorrem numa altura em que tanto as autoridades israelitas como as do Hamas anunciaram progressos no sentido de um cessar-fogo na Faixa de Gaza, juntamente com a libertação de reféns detidos no território desde o ataque que desencadeou a ofensiva.

O emir do Qatar reuniu-se hoje com representantes dos Estados Unidos para negociar o cessar-fogo de um conflito que, segundo um estudo publicado na revista “The Lancet”, já matou 3% da população em Gaza.

O mesmo estudo realizado pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres (LSHTM), divulgado na quinta-feira passada, estima em 64.260 o número de mortos em Gaza entre 07 de outubro de 2023 – data do início da ofensiva, após o ataque do Hamas contra Israel – e 30 de junho de 2024.

A investigação da LSHTM aponta para mais 26.383 vítimas mortais do que as 37.877 mortes registadas pelas autoridades palestinianas nesse período.

O possível acordo de cessar-fogo a ser negociado prevê três fases, a começar pela libertação de 34 reféns em troca de um número de prisioneiros palestinianos a determinar, e na constituição de um novo governo na Faixa de Gaza, o que culminaria na reconstrução do enclave.

Dos 240 reféns capturados pelo Hamas apenas 8 foram recuperados com vida, 40 corpos foram recuperados pelo exército israelita e três morreram após terem sido baleados por soldados israelitas, na sequência de tiroteios, enquanto escapavam aos captores.