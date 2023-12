De acordo com o aviso, que tem como base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento de nordeste “fresco a muito fresco, por vezes forte até final da tarde”.

As ondas podem chegar aos quatro metros na costa norte, não ultrapassando 1,5 metros no sul da ilha, indica o documento.

A capitania do Funchal recomenda aos armadores que reforcem a amarração e mantenham “uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática de pesca lúdica são outras das recomendações.