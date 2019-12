"Que as nossas praças se encham de música e de alegria! Temos todos os motivos para festejar. No ano 61 da Revolução, atiraram em nós para matar e estamos vivos", afirmou o presidente, no discurso de encerramento da sessão anual do Parlamento que acontece tradicionalmente em dezembro.

Na presença do primeiro-secretário do Partido Comunista (PCC), Raúl Castro, e do novo primeiro-ministro, Manuel Marrero, Díaz-Canel afirmou que o bloqueio dos Estados Unidos foi "o pior e o mais abrangente dos obstáculos" enfrentados pela ilha nos últimos 12 meses.

Segundo o presidente, o endurecimento do embargo que os Estados Unidos mantêm desde 1962 foi, desde abril, "brutal, demente", ao ritmo de "uma medida por semana, ou seja, um reviravolta a cada sete dias", para asfixiar a economia da ilha.

O PIB terminou o ano com um crescimento modesto de 0,5%, enquanto o governo projeta 1% para 2020.