O nome da atriz, que ficou conhecida sobretudo pelo seu papel no filme “Grease”, e do realizador que assinou filmes sobre James Bond como “Skyfall” e “Spectre”, foram incluídos numa lista de nomes que vão receber títulos honoríficos, divulgada na sexta-feira.

Nascida no Reino Unido, a atriz, de 71 anos, tem uma longa carreira no mundo da música e do cinema, mas é sobretudo recordada pelo papel de Sandy no filme em que fazia par com o ator John Travolta, no final dos anos 1970.

“Estou muito emocionada e honrada, e não tenho palavras para agradecer ter sido incluída no grupo de mulheres que receberam esta condecoração”, disse aos media que a contactaram.

Por seu turno, Sam Mendes, que tem ascendência portuguesa por parte do pai, admitiu também aos media que se sentia “assombrado, encantado e muito orgulhoso” por lhe ter sido atribuído o título de “sir”.

Acrescentou que tem “uma grande dívida de gratidão” a todos os atores, escritores, desenhadores, produtores e técnicos com quem tem trabalhado, e que, sem eles, não teria recebido o título.

O realizador venceu o Óscar de melhor realizador pelo filme “American Beauty”.

Mendes, que trabalhou no teatro, foi casado com a atriz Kate Winslet, de quem se divorciou em 2011, e em 2017, casou-se com Alison Balsom.