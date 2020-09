Questionada sobre se com a entrada de novos acionistas na Media Capital, a ERC irá alargar o âmbito da análise e das pessoas a serem ouvidas, fonte oficial disse que o regulador dos media "encetará nesta fase as diligências complementares que considere necessárias".

A ERC não adiantou quantas pessoas espera ouvir, nem quando espera terminar as audições.

De acordo com o divulgado pela ERC em julho, "em análise está a eventual alteração não autorizada de domínio, que envolve responsabilidade contraordenacional e pode dar origem à suspensão de licença ou responsabilidade criminal, tendo em conta o artigo 72.º da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido", sendo que o regulador prometeu uma "averiguação rigorosa".

"A ERC não deixará de zelar pelo estrito cumprimento da lei e reposição da legalidade caso verifique que a mesma foi violada", garantiu, em 17 de julho, o regulador dos media liderado por Sebastião Póvoas.

A Lusa questionou a ERC sobre qual o prazo para a comunicação de alteração de titularidade, que remeteu para a lei, a qual refere que as alterações à estrutura do capital social devem ser comunicadas ao regulador pelo detentor ou detentores das participações afetadas no prazo de 10 dias úteis subsequentes à sua ocorrência, através da plataforma digital.

Caso a entidade participada só tome conhecimento mediante comunicação do detentor do capital, o que nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei da Transparência, pode ocorrer até 10 dias úteis após a ocorrência do facto, dispõe de mais dois dias uteis para publicitação da informação nos termos expressos nos pontos anteriores, segundo a legislação.