“Foi decidido, por volta das 07:00, não haver aulas, porque ainda continuava a nevar com alguma intensidade em algumas zonas mais altas, onde a possibilidade de os autocarros saírem era praticamente nula”, afirmou à agência Lusa Miguel Monteiro.

O responsável disse que as estradas do concelho estão transitáveis, mas foi uma decisão tomada por "mera precaução e segurança" porque se trata de grandes autocarros, que têm mais dificuldade em circular.

Hoje, sem aulas ficam cerca de 600 alunos da escola secundária Doutor Bento da Cruz, a escola secundária do Baixo Barroso e escolas Básicas de Montalegre, Salto e Cabril, bem como para a Cooperativa de Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão (CACI) Montalegre.

O comandante disse que no terreno estão quatro limpa-neves nas zonas mais altas do concelho, quer em Pitões das Júnias, quer em Padornelos, junto à serra do Larouco, estando mais dois a atuar nas artérias da vila.

Outras equipas estão a espalhar sal pelas estradas.

Em comunicado a Proteção Civil Municipal de Montalegre disse que a “evolução do estado do tempo está a ser acompanhada em permanência, sendo que as corporações de bombeiros do concelho (Montalegre e Salto), bem como as equipas camarárias, estão no terreno para o mais rapidamente possível, repor as condições de segurança para a normal circulação nas vias, assegurando a mobilidade de todos”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o distrito de Vila Real sob aviso amarelo, desde as 07:30, devido à queda de neve acima dos 800 metros, com acumulação acima de 1.000 metros.

Pelas 18:00 o aviso é elevado a laranja, até às 09:00 de sábdo, de acordo com o IPMA.