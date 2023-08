O número de mortos do ataque russo à cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, aumentou para sete, havendo registo de uma centena de feridos, informou hoje o ministro do Interior, Igor Klimenko.

Entre as vítimas mortais há menores. Há quase uma centena de feridos, dos quais 20 foram hospitalizados. Segundo as autoridades ucranianas, o ataque foi lançado na sede do Teatro Dramático de Chernihiv, que acolhia uma exibição de drones. No momento do impacto, várias crianças visitavam a exposição, cujo local foi anunciado apenas quatro horas antes por motivos de segurança, informou a imprensa ucraniana. Face à morte de menores, o provedor de Justiça, Dimitri Lubinets, denunciou que o ataque é "uma grave violação ao direito humanitário internacional". O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se encontra atualmente em visita oficial à Suécia, condenou o ataque nas suas redes sociais e acrescentou que estas ações mostram o que é "viver ao lado de um Estado terrorista". "Um míssil russo atingiu o coração de Chernihiv, uma praça, uma universidade e um teatro. A Rússia transformou um sábado normal num dia de luto e perda. Há vítimas. As minhas condolências a todos os que perderam um ente querido […]. É contra isto que estamos a unir o mundo inteiro", escreveu na sua conta na rede social X, antigo Twitter. "Exorto o mundo a enfrentar o terrorismo russo. Deem à Ucrânia ferramentas adicionais para salvaguardar a vida. Para que a vida ganhe, a Rússia tem de perder esta guerra", sublinhou Zelensky. Chernihiv, que fica a 140 quilómetros a norte de Kiev, tem sido uma cidade constantemente cercada pelas tropas russas desde o início da invasão — em fevereiro de 2022 -, embora o exército ucraniano tenha conseguido conter os seus ataques e evitar que caísse sob controlo inimigo.