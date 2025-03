De acordo com o The Guardian, os médicos australianos responsáveis ​​pela operação anunciaram na quarta-feira que o implante foi um "sucesso clínico absoluto".

O homem, com cerca de 40 anos, sobreviveu com o dispositivo por mais de 100 dias antes de receber um transplante de coração no início de março.

O coração totalmente artificial foi inventado por Daniel Timms, nascido em Queensland, e é a primeira bomba de sangue rotativa implantável do mundo que pode atuar como um substituto completo para um coração humano. A tecnologia usada replica o fluxo sanguíneo natural de um coração saudável.

Este método pode ser usado em pacientes com insuficiência cardíaca biventricular em estágio terminal, para prolongar a vida enquanto não surge um dador compatível.

Contudo, o grande objetivo no futuro é que os recetores do implante possam viver com o seu dispositivo sem precisar de um transplante de coração.