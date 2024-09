O Partido da Liberdade (FPÖ) de Herbert Kickl obteve 29,1% dos votos, contra 26,2% dos conservadores (ÖVP) liderados pelo chanceler Karl Nehammer, segundo estas primeiras estimativas baseadas na contagem de uma parte dos votos por correspondência e dos boletins de voto contados nas assembleias de voto encerradas anteriormente.

Os austríacos votaram este domingo em eleições gerais que, segundo as primeiras projeções, deverão dar uma vitória histórica à extrema direita, após cinco anos de uma aliança inédita de conservadores e ecologistas para governar o país.

O Partido da Liberdade (FPÖ) já integrou o governo, mas nunca liderou uma votação nacional. Se se confirmar como o partido mais votado, não está claro se conseguirá formar um executivo.

Desde 2021, quando Herbert Kickl assumiu a liderança do partido, marcado pela corrupção, a sua popularidade cresceu graças à irritação dos eleitores com temas como imigração, inflação, e as restrições pela covid, como aconteceu com outros partidos de extrema direita na Europa.

Kickl, 55 anos, fez campanha com slogans como "Ouse tentar algo novo". Nas sondagens o partido tinha 27% das intenções de voto, abaixo dos valores apontados nas primeiras estimativas pós-votação.

"Desta vez será diferente (...) desta vez nós vamos vencer a eleição", declarou Kickl na sexta-feira em Viena.

O atual partido d0 Governo, o conservador ÖVP (Partido Popular da Áustria), do chanceler Karl Nehammer, 51 anos, tinha 25% de apoio nas sondagens. Nehammer fez campanha com a promessa de "estabilidade, ao invés de caos".