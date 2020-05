Num novo decreto, o Ministério do Interior do país prolongou os controlos nas fronteiras com a Alemanha, Itália, Suíça, Liechtenstein, República Checa e Eslováquia, que expiravam na quinta-feira.

Também continuará, pelo menos até ao final deste mês, o controlo da fronteira com a Hungria, que entrou em vigor mais tarde.

O controlo nas fronteiras foi uma das primeiras medidas adotadas pelo Governo de conservadores e verdes para impedir a importação de casos de covid-19.

A entrada na Áustria só é possível em algumas passagens fronteiriças e apenas mediante um certificado médico que ateste que a pessoa teve um resultado negativo num teste para o SARS-CoV-2 no máximo quatro dias antes.

A Áustria mantém assim controladas todas as suas fronteiras, incluindo com quatro membros da União Europeia, apesar da recomendação de Bruxelas contra os limites à livre circulação de pessoas e mercadorias no mercado interno.

Após um confinamento parcial de um mês, a Áustria, com 15.684 casos confirmados de contágio pela covid-19, entre os quais 608 mortes e 13.639 recuperados, anunciou na terça-feira ter superado com êxito a primeira fase da reativação da sua economia, iniciada em meados de abril com a reabertura dos estabelecimentos comerciais mais pequenos.