Carlos Carreira alertou para a situação na sua conta oficial no Facebook. Na publicação, que partilhava ainda uma notícia do Observador, o autarca apontou um evento no JNcQUOI Club, em Lisboa, propriedade do Grupo Amorim Luxury, como o responsável por um “número muito expressivo” de casos no concelho.

"A Festa de Aniversário foi em Lisboa mas com dezenas de jovens de Cascais que se infetaram e alguns no dia seguinte tiveram outra festa de aniversário e criaram mais cadeias de transmissão", escreveu.

"Esta situação a par de um foco num dos lares ilegais de Cascais foram responsáveis por um número muito expressivo de casos em Cascais", acrescentou.

Contactada pelo Observador (acesso pago), fonte oficial do clube recusa o uso da expressão “festa”. “Não se tratou de uma festa, mas antes de um jantar com DJ”, adiantou à publicação.

Neste clube exclusivo, os sócios só entram por convite e após uma série de procedimentos prévios.