Fábio Sousa (PCP) falava à margem de uma concentração junto ao imóvel que foi sede da esquadra e que reuniu moradores e autarcas. Estes, munidos simbolicamente com capacetes de obra, exigiram as chaves da esquadra de Carnide, encerrada em outubro por más condições, disponibilizando-se para fazer as obras necessárias com vista à sua reabertura.

“Aquilo que nós defendemos é que esta esquadra deve ser reaberta no imediato, devem ser feitas obras o mais rapidamente possível”, salientou o autarca.

Durante a tarde, o Ministério da Administração Interna anunciou que tem previsto construir uma nova esquadra da PSP em Carnide, tendo em conta que a atual só pode ser reaberta caso seja resolvido um problema estrutural.

“No interior da esquadra passam os esgotos do prédio e de vários prédios e, periodicamente, estão a saltar as tampas e a ficar entupidos e, portanto, tornam insuportável trabalhar na esquadra ou estar na esquadra”, afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís.

O governante avançou que está prevista para Carnide “a construção de uma esquadra de raiz”, estando o MAI a trabalhar nesse sentido.