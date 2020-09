Ao SAPO24, fonte dos Bombeiros de Oeiras refere que estão quatro meios no local, ajudados por outras corporações. Segundo os bombeiros de Paço de Arcos, também a prestar socorro, estava "a arder um autocarro da Vimeca/Lisboa Transportes".

O porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), Nuno Carocha, referiu ao SAPO24 que o alerta foi dado às 14h30. "O autocarro ardeu devido a uma avaria mecânica e transportava cerca de duas dezenas de pessoas. O condutor apercebeu-se de tudo e as pessoas saíram a tempo", explicou.

Foi ainda referido que, por volta das 16h00, decorriam já os trabalhos de limpeza, estando as chamas apagadas. Neste momento as forças policiais estão a cooperar com os bombeiros para "ajudar a remover o veículo sem causar constrangimentos devido à hora de saída dos empregos e da praia", adiantou.

O fumo proveniente do autocarro era visível do parque empresarial Lagoas Park. Ao SAPO24, fonte no local refere que se ouviu "uma explosão", "um barulho como se alguma coisa tivesse vindo contra a janela" e que "o edifício tremeu". Logo de seguida viu-se "fumo negro" nas imediações.