Segundo a GNR, não houve feridos no acidente, mas apenas danos materiais.

O autocarro, que fazia uma carreira normal de transporte no caminho para o Cabo da Roca, transportava alguns passageiros, mas estes saíram ilesos do acidente, pelo que não foi preciso chamar o INEM.

No local do sinistro estiveram os bombeiros voluntários de Colares, que fizeram a limpeza da via, e elementos da brigada de trânsito da GNR de Carcavelos.

Não foi preciso interromper a circulação rodoviária no local do acidente, adiantou a fonte.