Um autocarro de passageiros incendiou-se hoje na A4, a cerca de cinco quilómetros do túnel do Marão, em Amarante, sem registo registo de feridos, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a corporação de Amarante, tratou-se de um foco de incêndio confinado ao motor do pesado de passageiros, no qual viajavam 39 pessoas, no sentido Amarante-Vila Real.

Os passageiros foram retirados do veículo, transferidos para outro autocarro e seguiram viagem em direção a Vila Real, acrescentou a fonte.

O combate ao fogo não obrigou ao corte da circulação na A4.

Participaram nas operações de socorro os meios dos bombeiros de Amarante, com três viaturas, e de Vila Meã.

O alarme para a ocorrência foi às 16:59.

Também hoje há registo de um outro início de incêndio envolvendo um ligeiro. O fogo foi eliminado pelos meios de socorro da concessionária da autoestrada.