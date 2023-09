A Autoeuropa, que está com a produção parada desde 11 de setembro tinha o prazo de voltar à produção de 12 de novembro. Mas, as notícias são boas, já que vão conseguir retomar a produção no início de outubro.

Falta de um componente crucial para a produção dos motores do modelo T-Rock da Volkswagen foi a razão para a paragem da produção. Agora, segundo um documento interno enviado aos trabalhadores, segundo o ACP, "a direção da Autoeuropa informa que no próximo dia 2 de outubro será retomada a produção”.

No mesmo comunicado, a administração da fábrica de Palmela explicou que "subfornecedores existentes no portfolio do Grupo Volkswagen, entre os quais uma empresa chinesa e outra espanhola, serão responsáveis por assegurar o fornecimento parcial das peças”.

Desde a paragem da fábrica eslovena responsável pela produção deste componente que tanto os departamentos de logística e de compras do Grupo Volkswagen como o Governo português procuravam fornecedores alternativos.

No mesmo comunicado no qual anuncia o regresso à produção, a administração da Autoeuropa ressalva que esta é uma nova realidade e que “inicialmente, o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual”.

Desta forma, “os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa que se encontram em lay-off serão informados o mais brevemente possível sobre a data exata do seu regresso à atividade e da correspondente alteração ao regime de lay-off”.