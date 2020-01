Antes de morrer, o artista de 21 anos, cujo nome verdadeiro era Jarad Higgins, era aguardado por agentes de segurança no aeroporto de Midway, em Chicago, onde iria aterrar no seu jato particular.

As autoridades, que tinham ordens para revistar a aeronave por suspeita de contrabando, encontraram no interior do aparelho drogas, armas e munições.

Ao ser abordado pelas autoridades, Higgins teve um ataque epilético. De seguida, um agente do FBI administrou-lhe duas doses de Narcan, um medicamento utilizado em situações de emergência, quando se suspeita que o paciente teve uma overdose de opioides, informou o jornal The Chicago Tribune.

O Narcan fez o rapper acordar, mas o seu comportamento manteve-se incoerente.

O laboratório determinou que Higgins morreu como resultado da toxicidade da oxicodona e codeína, ambos poderosos analgésicos da mesma família de medicamentos que a morfina e a heroína. O músico foi declarado morto num hospital próximo, cerca de uma hora após o desembarque.