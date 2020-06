Segundo a RTP, o relatório de 20 páginas divulgado pelo Departamento de Medicina Legal do condado de Hennepin foi divulgado com a permissão da família e depois do médico legista ter divulgado conclusões sumárias na segunda-feira.

O relatório revelou que Floyd testou positivo para a covid-19 a 3 de abril, mas que parecia assintomático. É ainda referido que os pulmões pareciam saudáveis, mas apresentava um estreitamento das artérias no coração.

Nos resultados inicialmente divulgados conclui-se que George Floyd morreu de asfixia devido à compressão do pescoço e das costas quando um polícia de Minneapolis o pressionou contra o chão com o joelho. A autópsia foi realizada a pedido da família.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.