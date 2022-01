Ao SAPO24, fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN) confirmou que as autoridades responsáveis pelas operações de busca por uma jovem de 16 anos desaparecida na segunda-feira encontraram um corpo esta tarde na Praia dos Ingleses, no Porto. Segundo a mesma fonte, "tudo indica" tratar-se da jovem desaparecida. Em comunicado, a AMN disse mais tarde que "o alerta foi recebido pelas 19h05, através de populares, a informar que tinha sido avistado um corpo na zona de rebentação da praia dos Ingleses, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, do INEM e dos Bombeiros Voluntários Portuenses".

"O óbito foi declarado no local pelos elementos do INEM, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto pelos Bombeiros Voluntários Portuenses", indica a nota, que adianta também que "o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da jovem".

Esta tarde, a AMN tinha informado ter efetuado buscas ao longo do dia entre a Foz do Douro e o Cais de Carreiros. Até agora, tinham apenas sido encontradas roupas deixadas na Praia dos Ingleses. Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui. "A Autoridade Marítima Nacional efetuou hoje buscas por uma jovem de 16 anos, de nacionalidade portuguesa, que alegadamente se encontra desaparecida desde ontem, 17 de janeiro, depois de ter saído de casa para a escola e não ter regressado a casa na zona do Porto", informa a nota. Segundo o JN, a jovem tinha sido vista pela última vez na zona do Campo Alegre e tinha o telemóvel desligado desde segunda-feira à noite. A menina, de acordo com a mãe, estava a ter acompanhamento psiquiátrico por causa de uma depressão e levou todos os seus medicamentos.

De acordo com a mesma nota, a AMN recebeu hoje informação pelas 9:45 de que foram encontrados "pertences da jovem na praia da Luz, no Porto", tendo sido "de imediato iniciadas buscas por elementos dos Comandos-locais da Polícia Marítima do Douro e de Leixões e por elementos da Estação Salva-vidas do Douro".

Segundo a AMN, "nas ações de busca encontram-se também elementos dos Sapadores Bombeiros do Porto, com recurso a um drone e a uma equipa de mergulhadores".

Fruto das buscas "ao longo da orla costeira do Porto, entre a Foz do Douro e o Cais de Carreiros", o comunicado indica que foram encontradas "roupas que alegadamente pertencem à jovem na praia dos Ingleses, no Porto.

As ações de busca "foram suspensas ao final da tarde, sem que se tivesse encontrado a jovem".

