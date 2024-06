Os tripulantes da Estação Salva-vidas de Olhão e os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão, em colaboração com o Zoomarine, resgataram na tarde de esta sexta-feira, 7 de junho, uma tartaruga-preta que se encontrava presa numa arte de pesca ao largo da praia da ilha do Farol, no concelho de Faro.

O alerta foi dado por um cidadão, por volta das 16h45 que informou as autoridades que tinha avistado uma tartaruga presa numa arte de pesca, e após a confirmação da mesma por um faroleiro do Farol de Santa Maria, deslocaram-se para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Olhão, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e uma equipa de resgate do Zoomarine, informa a Autoridade Marítima Nacional.

Quando chegaram ao local, as autoridades constataram que o animal estava mesmo preso numa arte de pesca denominada de “rede de tresmalho”, e que se encontrava viva. Assim efetuaram o resgate e libertaram-na o seu habitat natural, por não apresentar ferimentos.

Entretanto, a Autoridade Marítima Nacional, partilhou o vídeo do resgate nas redes sociais que pode ser visto no início do artigo.