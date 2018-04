As autoridades brasileiras apreenderam 453 quilos de cocaína no porto de Santos, sudeste do Brasil, escondidos numa embarcação que tinha como destino final Liverpool, Inglaterra, e com escala prevista em Amberes, Bélgica, noticiou a agência Efe.

A droga foi localizada no porto de Santos, em São Paulo, o maior da América Latina, e estava embalada em comprimidos, dentro de 16 sacos de tecido escondidos dentro de dois contentores que transportavam papel, segundo um comunicado da Receita Federal (fisco), citado pela Efe. O porto de Santos é um dos principais pontos de saída de droga produzida na América Latina e que chega ao Brasil proveniente de países vizinhos como a Colômbia e o Paraguai, entre outros. Já na semana passada a alfândega deste porto tinha apreendido 450 quilos de cocaína distribuída em sacos de açúcar orgânico, que também tinham como destino a Europa. Desde o início de 2018 as autoridades alfandegárias de Santos já apreenderam mais de cinco toneladas de cocaína.