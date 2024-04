“O mariscador continua desaparecido. Dentro dos serviços normais que fazemos de patrulha e de vigilância, quer da Polícia Marítima, quer da Capitania do Porto de Lisboa, continuamos à procura”, referiu à agência Lusa Rodrigues Vicente.

“Diz-nos a experiência que, por vezes, quando não recuperamos o corpo no primeiro ou segundo dia, depois pode demorar vários dias a aparecer. E há casos em que o corpo nunca é recuperado”, acrescentou.

As autoridades receberam, pelas 23:00 de sábado, um alerta de desaparecimento de dois homens mariscadores, que estavam a apanhar amêijoa no rio Tejo, junto ao Cais do Seixalinho, no distrito de Setúbal.

O corpo de um dos homens foi encontrado no domingo de manhã, cerca das 09:00, mas o segundo mariscador desaparecido ainda não foi encontrado.