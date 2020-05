Até ao fim da semana, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) prevê sequenciar 450 amostras de um total de mil do novo vírus em Portugal, sendo que, até ao momento, já foram encontradas "150 mutações do novo coronavírus", afirmou o presidente do INSA, Fernando Almeida, durante a conferência de imprensa.

Estes resultados, afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, surgem de um estudo de âmbito nacional para a sequenciação do genoma Sars-CoV-2, num esforço conjunto do INSA com o Instituto Gulbenkian de Ciência e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto, envolvendo laboratórios de todo o país.

O governante, na sua intervenção inicial, explicou que o projeto piloto — financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica — vai procurar fazer a "descodificação do genoma", ou seja, encontrar "a impressão digital de cada coronavírus que infetou os portugueses".

"Isto vai possibilitar a identificação de cadeias de transmissão, pontos de entrada do vírus em Portugal, a escala e cronologia da transmissão comunitária, o que não só permitirá avaliar o impacto das medidas de contenção tomadas, como orientar as medidas a implementar no caso de um novo surto", disse Lacerda Sales.

O presidente do INSA explicou depois que este método de sequenciação — já utilizado com sucesso em doenças como a legionella, o sarampo ou em situações de hepatite — tem como objetivo perceber se o vírus que chegou a Portugal era o mesmo que saiu de Wuhan, na China.

"Queremos perceber em que medida é que este genoma nos permite identificar clara e inequivocamente que determinada doença ou determinado doente é que foi infetado pelo coronavírus, perceber toda a sua linha de investigação e de transmissão e de onde ela veio", frisou Fernando Almeida.

Os resultados preliminares dão então conta de 150 mutações do novo coronavírus identificadas em Portugal desde que o surto teve início. Estes dados são cruciais, adianta o responsável, porque permitem compreender se entre as linhagens do vírus já identificadas "há linhagens mais severas, mais agressivas e que constituem um motivo de maior atenção no seu tratamento".

Para além disso, a análise comparada destas diferentes mutações permite "perceber as dificuldades, ou não, que têm a ver com a vacina e perceber até que ponto conseguimos encontrar dentro destas linhagens um ponto comum que possa facilitar a criação de uma vacina".

“Esta é uma ferramenta muito importante para a Direção-Geral da Saúde e para todos nós na busca de uma nova vigilância que vai ter de ser feita agora. Esta luta que ainda não terminou e que, com o desconfinamento nos obriga a debruçar ainda mais sobre as pequenas variações, é aqui que entra esta questão da sequenciação genómica”, justificou Fernando Almeida, acrescentando que "é o tempo de ir em busca daquilo que o coronavírus nos pode dar em termos de resposta".

O presidente do INSA aproveitou ainda para esclarecer a diferença entre o que é a linhagem e o que são estirpes, recordando que as linhagens que mencionou se referem todas à mesma estirpe de coronavírus, a Sars-CoV-2, que é uma de sete estirpes conhecidas.

Para além da atual estirpe, sabe-se da existência de quatro tipos de betacoronavírus, que são os "menos agressivos" que "fazem parte daquilo que é muitas vezes confundido com a gripe", assim como duas que já provocaram epidemias no passado e que agora estão contidas, o Sars e o Mers, que "têm uma identidade e patologias próprias".

Questionada pelo SAPO24 quanto aos receios de pais e encarregados de educação relativamente ao regresso às aulas presenciais para alunos do 11.º e 12.º ano, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas lembrou que "não há risco zero em nada", mas garantiu que "este regresso às aulas está a ser ponderado para garantir a segurança de todos”.

Assim, desde que sejam cumpridas as regras de higiene e segurança, "devemos voltar às aulas com toda a confiança", disse.

“Não há risco zero em nada, na nossa vida social, na nossa vida relacional e laboral. O que nós estamos a fazer é um conjunto de regras para minimizar o risco e essas regras são dependentes de várias coisas”.

Em primeiro lugar, a diretora-geral da saúde destacou a avaliação das "condições em que estas aulas vão ser retomadas: condições do edificado, dos equipamentos, da organização das aulas, do tipo de contacto que vai haver ou não entre os alunos, dos espaços. Há aqui uma série de medidas que têm a ver com a organização do espaço-escola, dos equipamentos, com limpeza e desinfeção das superfícies."

Em segundo lugar, destacou a responsável, estão questões comportamentais: "Um jovem tanto pode ter um comportamento seguro fora do ambiente escolar, como ter um comportamento seguro dentro da escola. O que vamos recomendar é que o regresso às aulas seja de forma ordeira e respeitando regras". Estas regras visam "evitar ao máximo a transmissão direta de gotículas e a transmissão indireta através das superfícies. A transmissão direta depende do nosso comportamento; a transmissão indireta depende da limpeza e desinfeção das superfícies", explicou. Assim, conclui, "devemos voltar às aulas com toda a confiança, desde que se garanta que todos nós — alunos, auxiliares, docentes, educadores e toda a comunidade escolar — vamos contribuir para este esforço de nos mantermos afastados, de mantermos a higiene das mãos, de manter e etiqueta respiratória, a utilização de máscara para usar uma barreira entre nós e o outro", sendo que "o uso de máscara não leva a que as pessoas convivam frente a frente e de perto".